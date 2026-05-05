Unterwäsche-Fotos treiben Meloni auf die Palme

Meloni warnt vor Deepfakes

Über den persönlichen Fall hinaus betonte Meloni die grundsätzliche Gefahr solcher Inhalte: Deepfakes könnten Menschen täuschen, manipulieren und potenziell jeden treffen. „Ich kann mich schützen, viele andere können das nicht“, so die Regierungschefin. Sie rief daher dazu auf, Inhalte im Netz grundsätzlich zu prüfen, bevor man ihnen glaube oder sie weiterverbreite. „Heute trifft es mich, morgen kann es jeden treffen.“