Manche Beamte hoffen auf weniger Einsätze – weil alle spielen

Doch nicht alle Polizeistellen erwarten sich von dem Spiel eine Zunahme von Verkehrsdelikten. Die Exekutive von Greensboro in North Carolina erklärte, die Veröffentlichung des Spiels könne den Beamten sogar eine willkommene Entlastung verschaffen, da viele Bürger dadurch zu Hause beschäftigt blieben. „GTA 6 muss sich beeilen, damit ihr alle zu Hause bleiben und wir mal durchatmen können“, scherzte die Polizei.