Die Veröffentlichung des Videospiels „Grand Theft Auto 6“ hat einen beispiellosen Hype ausgelöst. Die Polizeibehörden in den USA warnen nun die Spieler, es den Protagonisten im echten Leben nicht nachzumachen: „Lass es im Spiel“, lautet der Appell.
In dem Actionspiel hat das Gangster-Pärchen Lucia und Jason einen nicht gerade redlichen Lebensstil. Zwischen Partys, Raubüberfällen, Verfolgungsjagden mit der Polizei und Autodiebstählen werden auch die Verkehrsregeln nicht allzu genau genommen. Das beunruhigt die Exekutive in den USA: Sie ist besorgt, dass bei Spielern auch in der richtigen Welt die Hemmungen fallen können.
„GTA ist kein realer Ort, Atlanta aber schon“
Man solle es daher unterlassen, Situationen aus dem Spiel in die Realität zu übertragen, wie in Postings unterschiedlicher Polizeibehörden in sozialen Medien erklärt wird. Denn Autodiebstahl, rücksichtsloses Fahren und Gewalttaten hätten in der richtigen Welt auch echte Konsequenzen. „GTA ist kein realer Ort, Atlanta aber schon!“, warnte die Polizei von Atlanta. „Lasst es im Spiel. Bring es nicht auf unsere Straßen.“
Das Posting der Polizei von Atlanta:
Die Polizei von Prosper in Texas erinnerte ebenfalls daran, sich an die Verkehrsregeln zu halten, keine Handys am Steuer zu verwenden und Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten. „Rücksichtsloses Fahren gehört ins Spiel“, erklärte die Exekutive.
Manche Beamte hoffen auf weniger Einsätze – weil alle spielen
Doch nicht alle Polizeistellen erwarten sich von dem Spiel eine Zunahme von Verkehrsdelikten. Die Exekutive von Greensboro in North Carolina erklärte, die Veröffentlichung des Spiels könne den Beamten sogar eine willkommene Entlastung verschaffen, da viele Bürger dadurch zu Hause beschäftigt blieben. „GTA 6 muss sich beeilen, damit ihr alle zu Hause bleiben und wir mal durchatmen können“, scherzte die Polizei.
Polizisten haben Mitleid mit virtuellen Kollegen
Humor bewies auch die Polizei von Hebron im US-Bundesstaat Ohio. Sie drückte ihr Mitgefühl für ihre virtuellen Kollegen in dem Spiel aus. „Wir denken an Sie im Vice City Police Department in den nächsten Tagen“, heißt es in dem Posting (siehe oben).
Wie „Guardian“ berichtet, gibt es laut der US-amerikanischen Psychologen-Vereinigung keine wissenschaftlichen Beweise dafür, die einen kausalen Zusammenhang zwischen gewalttätigen Videospielen und gewalttätigem Verhalten belegen. Es ist zu hoffen, dass sich die Spieler in der fiktiven Welt von Vice City abreagieren, um sich auf der richtigen Straße wieder entspannt ans Steuer setzen.
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