Beugen Sie Harnwegsinfekten gezielt vor!

Vorsicht beim Sex

Bei manchen Frauen treten Harnwegsinfekte wiederholt im Zusammenhang mit Geschlechtsverkehr auf. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, nach dem Geschlechtsverkehr zeitnah Wasser zu lassen. Auch die Verwendung von Spermiziden kann bei wiederkehrenden Harnwegsinfekten eine Rolle spielen und sollte gegebenenfalls mit einem Arzt besprochen werden.