Beugen Sie Harnwegsinfekten gezielt vor!

Harnwegsinfekte sind lästig, besonders für Frauen. Wenn's brennt oder zieht, kann das sehr unangenehm werden. Hier ein paar Tipps, um die lästigen Beschwerden zu vermeiden. Bei immer wiederkehrenden Infekten sollte man aber auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen!
Harnwegsinfekte gehören zu den häufigsten bakteriellen Infektionen. Frauen sind besonders oft davon betroffen. Typische Beschwerden sind Brennen oder Schmerzen beim Wasserlassen, häufiger und starker Harndrang sowie Schmerzen im Unterbauch. In vielen Fällen lässt sich das Risiko durch einfache Maßnahmen reduzieren.
Bakterien ausspülen
Regelmäßiges Trinken unterstützt die Harnwege dabei, Bakterien mit dem Urin auszuspülen. Wasser ist dafür besonders geeignet. Wie viel Flüssigkeit individuell sinnvoll ist, hängt unter anderem von Körpergröße, Aktivität, Umgebungstemperatur und bestehenden Erkrankungen ab. Menschen mit Herz- oder Nierenerkrankungen sollten die für sie geeignete Trinkmenge ärztlich besprechen.
Wer über längere Zeit den Harndrang ignoriert, sollte seine Gewohnheiten überprüfen. Es ist nämlich sinnvoll, die Blase bei deutlichem Harndrang zu entleeren und sich ausreichend Zeit für das Wasserlassen zu nehmen.
Sanfte Säuberung im Intimbereich
Für die tägliche Intimhygiene reicht in der Regel Wasser oder ein mildes, unparfümiertes Reinigungsmittel. Aggressive Seifen, Intimsprays und häufige Vaginalspülungen können die natürliche Schutzfunktion der Schleimhäute beeinträchtigen und sind zur Vorbeugung von Harnwegsinfekten nicht geeignet.
Nach dem Toilettengang empfiehlt es sich, von vorne nach hinten zu wischen. Dadurch kann verhindert werden, dass Darmbakterien in Richtung Harnröhre gelangen.
Vorsicht beim Sex
Bei manchen Frauen treten Harnwegsinfekte wiederholt im Zusammenhang mit Geschlechtsverkehr auf. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, nach dem Geschlechtsverkehr zeitnah Wasser zu lassen. Auch die Verwendung von Spermiziden kann bei wiederkehrenden Harnwegsinfekten eine Rolle spielen und sollte gegebenenfalls mit einem Arzt besprochen werden.
Beim Arzt checken lassen
Wer immer wieder Harnwegsinfekte bekommt, sollte die Ursache ärztlich abklären lassen. Wiederkehrende Infektionen können beispielsweise mit bestimmten Verhütungsmethoden, Veränderungen der Harnwege, hormonellen Veränderungen oder anderen Risikofaktoren zusammenhängen.
Bei häufig wiederkehrenden Harnwegsinfekten kommen je nach Situation unterschiedliche vorbeugende Maßnahmen infrage. Dazu können beispielsweise eine gezielte Antibiotikaprophylaxe oder – bei bestimmten Patientinnen, insbesondere nach der Menopause – eine lokale Östrogenbehandlung gehören. Solche Maßnahmen sollten individuell ärztlich entschieden werden.
Cranberry-Produkte werden häufig zur Vorbeugung von Harnwegsinfekten empfohlen. Studien zeigen jedoch kein einheitliches Bild. Bei manchen Menschen können bestimmte Cranberry-Produkte möglicherweise das Risiko wiederkehrender Infektionen etwas senken; sie ersetzen aber weder eine notwendige Behandlung noch eine ärztliche Abklärung bei wiederkehrenden Beschwerden.
Ein unkomplizierter Harnwegsinfekt kann sich in manchen Fällen auf die Nieren ausbreiten. Fieber, Schüttelfrost, Schmerzen im Rücken oder in der Flanke, Übelkeit oder Erbrechen können Warnzeichen für eine Nierenbeckenentzündung sein und sollten zeitnah medizinisch abgeklärt werden.
Auch Schwangere, Männer, Kinder und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen sollten Beschwerden beim Wasserlassen ärztlich abklären lassen.
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