Aich-Boss stöhnt: „Bin psychisch angeknackst!“

Dienstag starten die Bundesliga-Volleyballer von Aich/Dob wieder durch. Doch von Euphorie ist man bei den Jauntalern weit entfernt. „Es ist nicht einfach, es ist eine echt harte Zeit für uns. Ein Kampf auf allen Seiten“, stöhnt Boss Martin Micheu. „Jeder Monat, in dem wir Gehälter oder sonst was auszahlen müssen, ist für uns ein Problem!“ Da liegt selbst der Gedanke an ein Jubiläumsfest – der Klub feiert 2027 sein 45-jähriges Bestehen – fern. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das in dieser Saison machen. Eventuell nächste dann“, so Micheu.