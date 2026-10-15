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Aich-Boss stöhnt: „Bin psychisch angeknackst!“

Sport-Mix
15.10.2026 09:57
Aich-Manager Martin Micheu wollte bereits öfter aufhören.
Aich-Manager Martin Micheu wollte bereits öfter aufhören.(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Lukas Töfferl
Porträt von Marcel Santner
Von Lukas Töfferl und Marcel Santner

Zwei Wochen nach den Damen legt am Wochenende auch die Volleyball-Bundesliga der Herren los. Kärntens Topklub Aich/Dob ist erst am Dienstag in Hartberg dran, Manager Martin Micheu hat aber große Sorgenfalten: „Jeder Monat, in dem wir Gehälter oder sonst was auszahlen müssen, ist ein Problem.“ Lokalrivale VBK Klagenfurt hat indes einen Zwei-Meter-Mann aus Kanada geholt.

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Dienstag starten die Bundesliga-Volleyballer von Aich/Dob wieder durch. Doch von Euphorie ist man bei den Jauntalern weit entfernt. „Es ist nicht einfach, es ist eine echt harte Zeit für uns. Ein Kampf auf allen Seiten“, stöhnt Boss Martin Micheu. „Jeder Monat, in dem wir Gehälter oder sonst was auszahlen müssen, ist für uns ein Problem!“ Da liegt selbst der Gedanke an ein Jubiläumsfest – der Klub feiert 2027 sein 45-jähriges Bestehen – fern. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das in dieser Saison machen. Eventuell nächste dann“, so Micheu.

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