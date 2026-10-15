Wow! Kronprinz Christian erstmals in Galauniform!

Na bumm, so sieht ein künftiger König aus! Zu seinem 21. Geburtstag zeigt sich Kronprinz Christian von Dänemark erstmals in der prachtvollen Galauniform der königlichen Garde. Besonders ins Auge fällt dabei ein neuer Orden, den ihm sein Vater König Frederik persönlich verliehen hat. Auch Mama Königin Mary, die bei Royal-Fans besonders beliebt ist, dürfte auf diesen Moment stolz gewesen sein.