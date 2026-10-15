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Premiere mit 21 Jahren

Wow! Kronprinz Christian erstmals in Galauniform!

Royals
15.10.2026 09:32
Zum 21. Geburtstag präsentiert das dänische Königshaus ganz besondere Porträts: Kronprinz ...
Zum 21. Geburtstag präsentiert das dänische Königshaus ganz besondere Porträts: Kronprinz Christian zeigt sich erstmals in der prächtigen Galauniform der königlichen Leibgarde.(Bild: Krone-Collage/Kongehuset ©)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Na bumm, so sieht ein künftiger König aus! Zu seinem 21. Geburtstag zeigt sich Kronprinz Christian von Dänemark erstmals in der prachtvollen Galauniform der königlichen Garde. Besonders ins Auge fällt dabei ein neuer Orden, den ihm sein Vater König Frederik persönlich verliehen hat.  Auch Mama Königin Mary, die bei Royal-Fans besonders beliebt ist, dürfte auf diesen Moment stolz gewesen sein.

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Für seine neuen Geburtstagsporträts schlüpfte Christian in die Galaparadeuniform der königlichen Leibgarde.

Die Bilder, darunter ein Porträtfoto in Schwarz-Weiß, entstanden bereits einige Wochen vor seinem Geburtstag im Vestibül des Palastes von Christian VII. auf Schloss Amalienborg, der Kopenhagener Residenz der dänischen Königsfamilie.

Die Porträtfotos des dänischen Kronprinzen Christian entstanden einige Wochen vor seinem ...
Die Porträtfotos des dänischen Kronprinzen Christian entstanden einige Wochen vor seinem Geburtstag in einem Palast von Schloss Amalienborg in Kopenhagen.(Bild: Kongehuset ©)

König Frederik macht seinen Sohn zum Großkomtur
Besonders ins Auge stechen die zahlreichen Auszeichnungen, die der Kronprinz trägt. Am Hals prangt das Großkomturkreuz des Dannebrog-Ordens. Diese besondere Ehrung erhielt Christian von seinem Vater anlässlich seines 21. Geburtstags.

Kronprinz Christian in Galauniform: Am Hals prangt das Großkomturkreuz des Dannebrog-Ordens. ...
Kronprinz Christian in Galauniform: Am Hals prangt das Großkomturkreuz des Dannebrog-Ordens. Diese besondere Ehrung erhielt Christian von seinem Vater anlässlich seines 21. Geburtstags.(Bild: Kongehuset ©)

Das Großkomturkreuz ist die höchste Stufe des Dannebrog-Ordens. Es ist ausschließlich Mitgliedern königlicher Häuser vorbehalten, die bereits mit dem Elefanten-Orden ausgezeichnet wurden. 

Stolze Mama: Königin Mary und Kronprinz Christian im Sommer nach dessen Ernennung zum Leutnant. ...
Stolze Mama: Königin Mary und Kronprinz Christian im Sommer nach dessen Ernennung zum Leutnant. Jetzt feiert sie mit ihrem einstigen „Royal Baby“ schon den 21. Geburtstag.(Bild: EPA)

Elefantenorden an der Schärpe
Auch auf der Brust sind weitere königliche Insignien zu sehen: der Stern und das Brustschild des Dannebrog-Ordens sowie Gedenkmedaillen und Abzeichen, die der Kronprinz bislang erhalten hat. An seiner Schärpe hängt der bereits erwähnte dänische Elefantenorden.  Das ist der höchste und älteste dänische Ritterorden.

An der Schärpe des Kronprinzen hängt der Elefanten-Orden (Elefantordenen). Das ist der höchste ...
An der Schärpe des Kronprinzen hängt der Elefanten-Orden (Elefantordenen). Das ist der höchste und älteste dänische Ritterorden.Im Mittelalter galt der Elefant als Symbol der Keuschheit, da man glaubte, er bringe seine Jungen wie die Jungfrau Maria durch eine „unbefleckte Empfängnis“ zur Welt.(Bild: Kongehuset ©)

Im Mittelalter galt der Elefant als Symbol der Keuschheit, da man glaubte, er bringe seine Jungen wie die Jungfrau Maria durch eine „unbefleckte Empfängnis“ zur Welt.

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Auch Papa Frederik heiratete in Uniform
Dass Galauniformen in der dänischen Königsfamilie Tradition haben, zeigt auch Christians Vater. König Frederik heiratete seine Mary am 14. Mai 2004 in Kopenhagen in Uniform. Damals gab er seiner aus Australien stammenden Braut vor den Augen der Welt das Jawort.

Dass Galauniformen in der dänischen Königsfamilie Tradition haben, zeigt auch Christians Vater. ...
Dass Galauniformen in der dänischen Königsfamilie Tradition haben, zeigt auch Christians Vater. König Frederik heiratete seine Mary am 14. Mai 2004 in Kopenhagen in Uniform.(Bild: EPA)

Nun präsentiert sich auch sein ältester Sohn in einer solchen prachtvollen Garderobe und liefert einen Vorgeschmack auf seine Zukunft. 

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