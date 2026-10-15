Kein Flug, kein Hotel, kein Auto

Von Knittelfeld geht es mit dem Zug über Wien und Amsterdam und über Nacht auf der Fähre nach Newcastle. Zwei Tage sind wir unterwegs, dann heißt es: runter von der Fähre und rauf aufs Rad. Linksverkehr, Regen und rund 25 Kilogramm Gepäck pro Fahrrad. Die Gedanken an zu Hause rücken erstaunlich schnell in den Hintergrund, und der neue Tagesablauf wird zur Routine: schwarzer Kaffee und Porridge zum Frühstück, Zelt abbauen, zusammenpacken und losfahren. Wie weit wir kommen, entscheidet sich oft erst unterwegs. Gegenwind, Steigungen und Regen bestimmen den Tag ebenso wie ein schöner Platz, der zu einer längeren Pause einlädt.