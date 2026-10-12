ÖGK schickt jetzt tausenden Österreichern Rechnung

Insgesamt 87.000 Briefe

Verschickt werden die Schreiben mit der Zahlungsaufforderung in mehreren Tranchen ab Mitte bis Ende Oktober. „Die ersten Online-Rechnungen werden Mitte Oktober bereitgestellt, in den beiden darauffolgenden Wochen erfolgt die postalische Versendung“, erklärt die ÖGK gegenüber „5 Minuten“. Dabei handle es sich um rund 87.000 Briefe, wovon in etwa fünf Prozent, also etwas mehr als 4000, per e-Zustellung übermittelt werden.