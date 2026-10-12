ÖGK schickt jetzt tausenden Österreichern Rechnung

Seit Juli 2025 sind für ÖGK-Patienten planbare Krankentransporte nicht mehr gratis. Über 80.000 Briefe wurden nun verschickt - mit Rechnungen für das zweite Quartal.
Ein Unkostenbeitrag, so hoch wie die einfache oder doppelte Rezeptgebühr, ist seit Juli 2025 von Versicherten bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zu entrichten. Die Rechnungen werden nach Quartal erstellt, in den kommenden Tagen ist der Zeitraum von April bis Juni an der Reihe.
Kostenfrei bleiben weiterhin Fahrten, die medizinisch notwendig sind, zeitkritische Transporte sowie Transporte von Kindern oder Personen, die von der Rezeptgebühr befreit sind.
Besteht kein akuter medizinischer Anlass wie etwa bei regelmäßigen Fahrten zur Therapie sind ohne Begleitung eines Sanitäters jeweils 7,55 Euro zu entrichten und mit Sanitäter 15,10 Euro.
Insgesamt 87.000 Briefe
Verschickt werden die Schreiben mit der Zahlungsaufforderung in mehreren Tranchen ab Mitte bis Ende Oktober. „Die ersten Online-Rechnungen werden Mitte Oktober bereitgestellt, in den beiden darauffolgenden Wochen erfolgt die postalische Versendung“, erklärt die ÖGK gegenüber „5 Minuten“. Dabei handle es sich um rund 87.000 Briefe, wovon in etwa fünf Prozent, also etwas mehr als 4000, per e-Zustellung übermittelt werden.
Ab Erhalt des Schreibens ist der Betrag innerhalb von 30 Tagen zu begleichen. Aber einer Forderung von über 151 Euro ist auch eine Raten-Vereinbarung möglich.
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