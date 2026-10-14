Skurril: FPÖ stimmt gegen eigene Forderung

Das sei ein „Strafrabatt“ für Ausländer, den die FPÖ ablehne. Schilchegger kritisierte außerdem, dass das Paket schweren Straftätern eine Entlassung nach der halben Strafzeit ermögliche und das Kriterium der Generalprävention streiche. Bei schweren Gewalt- und Sexualverbrechen sowie Terrorismus bleibt die Generalprävention aber aufrecht. Häftlinge mit solchen Delikten kommen daher nicht für eine Außerlandesbringung infrage.