SPÖ-Politiker stimmt für eigene Auslieferung

Kickl sprach von „Geistesseuche“

Nicht ausgeliefert wird dagegen FPÖ-Chef Herbert Kickl. Gegen ihn will die Staatsanwaltschaft Wien wegen Verhetzung ermitteln. Auslöser für das Verfahren gegen den FPÖ-Chef war dessen Rede bei einer Kundgebung zum 1. Mai in Linz. Darin attackierte er die LGBT-Community und die Förderungen, die sie erhält. Vertreter dieser „Lobby“ bekämen Geld dafür, „dass sie in die Schulen gehen und ihre Geistesseuche bei unseren Kindern verbreiten“, so Kickl im Bierzelt.