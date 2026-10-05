Die Wechseljahre machen auch den Augen zu schaffen

In hormonellen Umstellungsphasen wie Schwangerschaft oder eben den Wechseljahre n kann außerdem die Neigung zu so genannten Hagelkörnern steigen. Das Hagelkorn ist (im Gegensatz zum entzündeten Gerstenkorn) meist die Folge eines Sekret-Staus in einer Meibomdrüse am Lid, welche sich durch die Hormonumstellung verändern kann. Dieser „Knubbel“ eitert nicht, ist abgekapselt, entwickelt sich eher langsam und schmerzt kaum.