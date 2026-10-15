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Causa Balogun

Rot-Skandal bei WM: FIFA plant wohl Regeländerung

Fußball International
15.10.2026 09:43
Folarin Balogun sah bei der WM Rot und wurde dann doch nicht gesperrt, FIFA-Boss Gianni ...
Folarin Balogun sah bei der WM Rot und wurde dann doch nicht gesperrt, FIFA-Boss Gianni Infantino (r.) hatte laut eigener Aussage nichts damit zu tun.(Bild: Krone-Collage/AFP/CHARLOTTE WILSON, AFP/FABRICE COFFRINI)
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Von krone Sport

Der Fußball-Weltverband FIFA will einem Medienbericht zufolge mit einer Änderung seines Disziplinarkodexes eine Wiederholung der Kontroverse um den US-Stürmer Folarin Balogun bei der Weltmeisterschaft verhindern.

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Ein entsprechender Vorschlag soll dem FIFA-Council am Donnerstag bei der ersten Sitzung seit der WM in Zürich vorgelegt werden, hieß es in einem Bericht von „The Athletic“. Ziel sei es demnach, dass automatische Ein-Spiel-Sperren nicht mehr ausgesetzt werden können.

(Bild: AP)

Dadurch solle die Vorhersehbarkeit einer Spielberechtigung für Profis verbessert und die Integrität der Wettbewerbe geschützt werden. Die FIFA hat sich dazu bisher nicht geäußert.

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Der US-Stürmer Balogun hatte im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) die Rote Karte gesehen und war damit für die Achtelfinal-Partie gegen Belgien eigentlich automatisch gesperrt. Die FIFA hob die Sperre nach einem Anruf von US-Präsident Trump bei FIFA-Chef Gianni Infantino aber überraschend wieder auf – nach Darstellung des Weltverbands traf jedoch die formal unabhängige Disziplinarkommission diese Entscheidung.

Infantino bestritt Beteiligung
Trumps Worte klangen indes nach einer persönlichen Intervention Infantinos. Der Schweizer selbst bestritt, an der Entscheidung beteiligt gewesen zu sein. Das US-Team unterlag den Belgiern letztlich trotz Baloguns Einsatz mit 1:4 und schied aus. Die Europäische Fußball-Union UEFA bezeichnete die Aufhebung der Sperre als „unverständlich“ und als „Überschreitung einer roten Linie“.

(Bild: AFP/ANDREW HARNIK)

Nach Informationen von „The Athletic“ kritisierten nicht namentlich genannte Quellen aus dem Umfeld von FIFA-Ratsmitgliedern nun, dass der genaue Wortlaut des Vorschlags erst am Dienstagabend und damit weniger als 48 Stunden vor der Sitzung übermittelt worden sei. Sie werteten dies dem Bericht zufolge als Versuch, kurzfristig eine Regeländerung durchzusetzen und die Kontroverse um Baloguns ausgesetzte Sperre aufzuarbeiten.

Aus ihrer Sicht seien die bisherigen Regeln für die meisten Beteiligten klar gewesen. Lediglich die Entscheidung, Balogun trotz der Roten Karte im Achtelfinale spielen zu lassen, habe eine Feinabstimmung erforderlich gemacht.

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