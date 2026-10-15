Rot-Skandal bei WM: FIFA plant wohl Regeländerung

Nach Informationen von „The Athletic“ kritisierten nicht namentlich genannte Quellen aus dem Umfeld von FIFA-Ratsmitgliedern nun, dass der genaue Wortlaut des Vorschlags erst am Dienstagabend und damit weniger als 48 Stunden vor der Sitzung übermittelt worden sei. Sie werteten dies dem Bericht zufolge als Versuch, kurzfristig eine Regeländerung durchzusetzen und die Kontroverse um Baloguns ausgesetzte Sperre aufzuarbeiten.