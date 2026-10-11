Was Sie über Zähne und Implantate wissen sollten

Das tatsächliche Wissen hält damit jedoch nicht Schritt. Nur rund ein Viertel der Befragten fühlt sich über Implantate gut informiert, während rund 43 Prozent angeben, wenig oder gar nicht informiert zu sein. Für die ÖGI liegt darin eine zentrale Aufgabe. „Wir haben heute hervorragende diagnostische, chirurgische und prothetische Möglichkeiten. Aber die beste Technologie nützt wenig, wenn Patienten nicht wissen, welche Behandlung für sie sinnvoll ist und was sie selbst zum langfristigen Erfolg beitragen können“, sagt Busenlechner.