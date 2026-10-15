Wolfsberg soll für Altach keine Eintagsfliege sein

Nach dem Sieg gegen Wolfsberg am vergangenen Spieltag konnten die Altacher endlich einmal durchatmen, die Negativserie war beendet. Jetzt wollen die Rheindörfler erfolgreich weitermachen. Was aber gar nicht so einfach wird. Denn am Sonntag wartet in der Mozartstadt RB Salzburg.
„Erleichterung pur. Ein erster Schritt in die richtige Richtung. Mehr aber nicht. Und schon gar kein Befreiungsschlag“, meint Altachs Kapitän Lukas Jäger zum 3:0 gegen das neue Schlusslicht Wolfsberg. Bei allem Lob für die Stürmer – besonders für Ousmane Diawara – tritt der Alberschwender auf die Euphoriebremse: „Hoffentlich war das keine Eintagsfliege.“
Ein Begriff, den Jäger kennt, denn seine geschossenen Tore sind echte Eintagsfliegen. In seinen 432 bisher absolvierten Spielen kam er auf ganze 17 Volltreffer, hochgerechnet in jedem 25. Spiel. Eines seiner 17 Tore überstrahlt aber alle anderen. Im Cuphalbfinale am 4. März 2026 in Salzburg erzielte der damals als Innenverteidiger aufgestellte 32-Jährige den einzigen Treffer des Spiels und sorgte dafür, dass die Rheindörfler am 1. Mai im ÖFB-Cupfinale gestanden sind. „Das war mein wichtigstes Tor. das werde ich nie vergessen“, sagt Jäger.
Bei den Bullen
Am Sonntag (14.30) treten die Altacher wieder in Salzburg an. Schon zum 23. Mal in einem Bundesliga-Spiel. Die Erfolge der Vorarlberger nehmen sich dabei sehr bescheiden aus: Zweimal gewonnen, sieben Duelle endeten Remis. Der letzte Sieg ist schon eine gefühlte Ewigkeit her – 1:0 am 7. März 2015.
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