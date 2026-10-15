Wolfsberg soll für Altach keine Eintagsfliege sein

Ein Begriff, den Jäger kennt, denn seine geschossenen Tore sind echte Eintagsfliegen. In seinen 432 bisher absolvierten Spielen kam er auf ganze 17 Volltreffer, hochgerechnet in jedem 25. Spiel. Eines seiner 17 Tore überstrahlt aber alle anderen. Im Cuphalbfinale am 4. März 2026 in Salzburg erzielte der damals als Innenverteidiger aufgestellte 32-Jährige den einzigen Treffer des Spiels und sorgte dafür, dass die Rheindörfler am 1. Mai im ÖFB-Cupfinale gestanden sind. „Das war mein wichtigstes Tor. das werde ich nie vergessen“, sagt Jäger.