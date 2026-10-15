Simone Lugner: Falsches Spiel im Forsthaus!

Auch Ebru und Julia fürchten Aus

Doch nicht nur Simone und Alexander zittern vor dem Forsthaus-Aus, auch Musikerin Ebru hat Angst vor dem Rauswurf. Sie zieht sich mit ihrer Julia in die Sauna zurück. Ebru ist der Meinung, da sind „zu viele Leute, die sich zu gut verstehen“ und befürchtet einige Sägeblätter zu kassieren. Partnerin Julia hingegen ist entsetzt: „Ich hab‘ da null Verständnis für das. […] Es gibt überhaupt keine Begründung.“