Simone Lugner: Falsches Spiel im Forsthaus!

Alle gegen Simone Lugner – doch die kocht im „Forsthaus Rampensau“ ihr eigenes Süppchen. Und ist mit einer hinterhältigen Plan auf die Kärntner Alm gezogen. Eine Taktik, die aufzugehen scheint ...
Rätselraten um Simone Lugner auf der Kärntner Alm: Nach dem ersten Kennenlernen taut das Eis zwischen den Promi-Paaren auf. Doch während die einen auf der Terrasse feiern, zieht sich eine in die Küche zurück: Simone Lugner. Damit sorgt sie für Aufsehen.
„Wenn ich jetzt wen absägen könnte ...“
„Die Frage ist, ist sie introvertiert oder fühlt sie sich unwohl?“, stellt Beverly in den Raum. „Ich glaube, sie ist recht genervt“, meint Comedian Butti. Phillip beschreibt sie als „eigen“ und Teamkollege Rafael gesteht kurzen Prozess zu machen: „Wenn ich jetzt wen absägen könnte, dann wär’s leider die Simone.“
Doch auf einen kann Simone zählen: Team-Partner und Zirkusdirektor Alexander Schneller. Der kommt in der Almhütte nämlich richtig gut an. „Alex ist so lieb“, gesteht Butti und Freundin Sophie setzt fort: „Den will ich eigentlich nicht missen.“
„Das war mein Ziel!“
Er macht für Kaffee für die gesamte Belegschaft, komplimentiert die Outfits der Mitbewohner:innen oder sorgt für jede Menge Unterhaltung durch Jonglier-Einlagen. Ja, da werden sogar Gurken, Kochlöffel oder Mezzo Mix-Flaschen durch die Luft geschleudert.
Ein schlauer Schachzug von Simone Lugner? „Das war mein Ziel, warum ich ihn mitnehmen wollte, weil ich mir gedacht hab‘, er ist ein bisschen ganz anders als ich.“ Ihre Meinung ist klar: „Er wird gemocht und deswegen wählt uns keiner am Anfang gleich raus.“
Auch Alexander möchte nicht als Erster abgesägt werden und die Hütte verlassen. Doch er hat Sorge: „Bevor der Zirkusdirektor die Peitsche schwingt, hauen wir ihn aus dem Zelt.“
Auch Ebru und Julia fürchten Aus
Doch nicht nur Simone und Alexander zittern vor dem Forsthaus-Aus, auch Musikerin Ebru hat Angst vor dem Rauswurf. Sie zieht sich mit ihrer Julia in die Sauna zurück. Ebru ist der Meinung, da sind „zu viele Leute, die sich zu gut verstehen“ und befürchtet einige Sägeblätter zu kassieren. Partnerin Julia hingegen ist entsetzt: „Ich hab‘ da null Verständnis für das. […] Es gibt überhaupt keine Begründung.“
Außerdem gibt’s ja immer noch die unausgesprochene Regenbogen-Allianz zwischen ihnen und Philisha & Shira. Das erste „Große Absägen“ wird spannend wie selten zuvor.
Es wird dreckig!
Einfluss auf die erste große Entscheidung hat natürlich auch das erste Spiel „Ringe-Reiher, dreckiger Dreier“, das in Gruppen gespielt wird. In Dreier-Gruppen treten die Teams gegeneinander an, wer gewinnt, ist vorm Rauswurf geschützt.
Der Ehrgeiz ist geweckt, doch die Aufgabe schmutzig und die Quizfragen gefinkelt. Wer findet am schnellsten die roten Ringe im Schlammbecken und kann die Fragen richtig beantworten? Es wird spannend!
„Forsthaus Rampensau“ läuft jeden Freitag ab 20:15 Uhr auf ATV und JOYN.
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