Folkshilfe: Vorfreude auf Tour mit Pizzera & Jaus

Ab Ende Oktober dürfen sich Fans von Folkshilfe und Pizzera & Jaus freuen: Die Musiker gehen gemeinsam auf Tour. Die Austropop-Stars verbindet eine langjährige Freundschaft, wie Folkshilfe-Frontmann Florian Ritt beim Linzer „Krone“-Fest erzählte. Im Interview verriet er uns auch, ob hinter den Kulissen Harmonie herrscht oder mal die Fetzen fliegen.