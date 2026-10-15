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Die Panzerknacker feiern ihren 75. Geburtstag

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15.10.2026 10:00
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(Bild: adobe stock – egmont Ehapa Verlag)
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Von Sponsoring

Schon seit 75 Jahren treiben die Panzerknacker ihr Unwesen in Entenhausen und bereiten Donald Duck & Co. jede Menge Kopfschmerzen. Heuer feiern sie ihren 75-jährigen Geburtstag, und Sie können die 75-Jahr-Ausgabe des Lustigen Taschenbuchs gewinnen. 

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Seit 1951 haben die Panzerknacker nur ein Ziel: Dagobert Ducks Geldspeicher zu knacken und sich dessen Vermögen unter den Nagel zu reißen. Ob mit raffinierten Tricks, spektakulären Maschinen oder völlig verrückten Einfällen, ihre Pläne sind immer wieder zum Scheitern verurteilt. Doch Aufgeben kommt für die Panzerknacker nicht infrage. Genau diese Mischung aus unerschütterlichem Ehrgeiz und komischem Missgeschick macht sie zu einem festen Bestandteil der Comics aus Entenhausen.

Erfunden wurde die Verbrecherbande unter ihrem Originalnamen „Beagle Boys“ vom berühmten Disney-Zeichner Carl Barks. Den Namen „Panzerknacker“ verdanken sie der deutschen Übersetzerin Dr. Erika Fuchs. Obwohl die Ganoven äußerlich kaum voneinander zu unterscheiden sind, lassen sie sich anhand ihrer Häftlingsnummern auseinanderhalten. Eine Ausnahme bildet Opa Knack: Statt einer Nummer trägt er die Aufschrift „Begnadigt“.

Mitmachen und gewinnen
Sie können nun eine von 13 Ausgaben des Lustigen Taschenbuchs „75 Jahre im Spiel“ gewinnen! Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21. Oktober, 09:00 Uhr aus, und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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