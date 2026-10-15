Die Panzerknacker feiern ihren 75. Geburtstag

Seit 1951 haben die Panzerknacker nur ein Ziel: Dagobert Ducks Geldspeicher zu knacken und sich dessen Vermögen unter den Nagel zu reißen. Ob mit raffinierten Tricks, spektakulären Maschinen oder völlig verrückten Einfällen, ihre Pläne sind immer wieder zum Scheitern verurteilt. Doch Aufgeben kommt für die Panzerknacker nicht infrage. Genau diese Mischung aus unerschütterlichem Ehrgeiz und komischem Missgeschick macht sie zu einem festen Bestandteil der Comics aus Entenhausen.