Kleines Tier sorgt im Strandbad für großen Ärger

„Ich werde mich sicher nicht auf die Lauer legen und das Tier töten. Auch wenn es wirklich schade ist um die Trauerweide, denn der Baum hat viel Schatten gespendet.“ Gerald Egger, Bürgermeister von Seewalchen, hat den Übeltäter schnell gefunden. Ein Biber hat im Strandbad von Seewalchen sein Unwesen getrieben, einer Trauerweide großen Schaden zugefügt.