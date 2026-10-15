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Vinicius Junior reagiert: „500 Fouls gegen mich!“

La Liga
15.10.2026 09:32
Real-Star Vinicius Junior hat sich zu seiner Sperre in der spanischen Liga geäußert.
Real-Star Vinicius Junior hat sich zu seiner Sperre in der spanischen Liga geäußert.(Bild: AFP/JOSEP LAGO)
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Von krone Sport

Nach dem furiosen Champions-League-Match seiner Madrilenen gegen AS Rom (4:3) hat sich Real-Star Vinicius Junior zu seiner Sperre in der Liga geäußert. Eine neue Regel führt dazu, dass der Brasilianer den „Königlichen“ gleich vier Spiele fehlen wird. Der Kicker kritisiert jetzt fehlende Aufklärung und zeigt Unverständnis gegenüber den Schiedsrichtern. 

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Vinicius hatte am Samstag beim 1:0 von Real gegen Villarreal die Rote Karte gesehen, weil er Gegenspieler Nathan Saliba an den Haaren zurückgezogen hatte. Für diese Tätlichkeit fasste er zwei Spiele Sperre aus, sein ungestümer Protest beim Referee brachte zwei weitere Partien Zwangspause ein.

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Das Urteil wurde unmittelbar vor der Partie in Rom verkündet, was den Brasilianer sauer aufgestoßen ist: „Sie hatten den ganzen Tag Zeit, die Strafe zu verhängen, und ich habe erst davon erfahren, als ich im Stadion angekommen bin.“

„Haben sie uns nicht erklärt“
Doch auch die Strafe selbst, ausgelegt nach neuen Regelungen, kritisiert Vinicius Junior nach dem Champions-League-Duell: „Die Regel ist neu, und normalerweise kommen immer Vertreter von LaLiga, um uns die neuen Regelungen zu erklären, aber genau das haben sie uns nicht erklärt. Ich habe mich noch nie gewalttätig gegenüber einem anderen Spieler verhalten. Ich bekomme ziemlich oft Schläge ab und die Karte reicht mir immer aus.“ 

Die Entscheidung so manches Schiedsrichters stellt der Offensivspieler deshalb infrage: „Die Fans dürfen mich auspfeifen, weil ich Tore gegen ihre Teams schieße. Aber die Schiedsrichter verstehe ich nicht. Ich habe eine Statistik gesehen: 500 Fouls gegen mich für fünf Rote Karten und ich weiß nicht wie viele Gelbe Karten – die Gelben sind aber immer für Vini. Wir müssen Spieler schützen, die etwas anders machen, wie Lamine bei Barcelona oder Julian bei Atletico.“ 

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