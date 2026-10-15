Vinicius Junior reagiert: „500 Fouls gegen mich!“

„Haben sie uns nicht erklärt“

Doch auch die Strafe selbst, ausgelegt nach neuen Regelungen, kritisiert Vinicius Junior nach dem Champions-League-Duell: „Die Regel ist neu, und normalerweise kommen immer Vertreter von LaLiga, um uns die neuen Regelungen zu erklären, aber genau das haben sie uns nicht erklärt. Ich habe mich noch nie gewalttätig gegenüber einem anderen Spieler verhalten. Ich bekomme ziemlich oft Schläge ab und die Karte reicht mir immer aus.“