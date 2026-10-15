WM-Eklat? „Ein Anruf, und die Sache war erledigt!“

Denn bisher hatten sowohl Trump als auch Infantino ein Telefonat bestätigt, allerdings hat der FIFA-Boss immer betont, dass er nicht in die Entscheidung, die Sperre gegen Balogun aufzuheben, involviert gewesen ist. „Unsere Position hat sich nicht geändert, ungeachtet dessen, was ungenannte Quellen behaupten“, bleibt man beim Weltverband auch weiterhin bei dieser Version.