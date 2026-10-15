Neue Trump-Sprecherin trickste wohl bei Lebenslauf

Zacharia sprach von „Missverständnis“

Nach den Zweifeln über ihren Lebenslauf sprach Zacharia von einem „Missverständnis“. Sie habe damals die Frage akustisch nicht verstanden. „Ich habe verstanden, die Frage sei: ,Wo waren Sie nach dem Jusstudium?‘“, erklärte die Sprecherin. Zu dem Zeitpunkt sei sie mit etwas Abstand hinter dem Präsidenten gestanden. „Um das Protokoll und die angemessene Distanz zu wahren“, sei sie nicht weiter nach vorne gekommen. Sie rechtfertigte den Fauxpas damit, dass es erst ihr zweiter Arbeitstag gewesen sei.