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Lust statt Scham: Hier haben Männer Sendepause

Leben
06.10.2026 17:00
Speziell für Frauen: Manuela Eigelsreiter veranstaltet heuer zum dritten Mal die „Pure Pleasure“ ...
Speziell für Frauen: Manuela Eigelsreiter veranstaltet heuer zum dritten Mal die „Pure Pleasure“ in Wien.(Bild: Krone-Collage/Eva Manhart)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Dieses Event ist speziell für Frauen: die Erotikmesse „Pure Pleasure“. In Vorträgen, Workshops und Shows lädt sie „Göttinnen, Königinnen, Prinzessinnen, Frauen und alle weiblich gelesenen Personen“ ein, sich mit der eigenen Liebe, Lust und Sexualität auseinanderzusetzen. Erstmals steht heuer ein Abend auch Paaren offen.

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Sie will informieren, Mythen entzaubern und Tabus brechen: Zum dritten Mal findet am Wochenende 9. und 10. Oktober die „Pure Pleasure“ in Wien statt. Sie soll „ein vorurteilsfreies, sicheres Umfeld“ sein, sagt Veranstalterin Manuela Eigelsreiter, „in dem frau offen jede Frage stellen und jedes Thema ansprechen kann“.

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