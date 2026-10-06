Lust statt Scham: Hier haben Männer Sendepause

Dieses Event ist speziell für Frauen: die Erotikmesse „Pure Pleasure“. In Vorträgen, Workshops und Shows lädt sie „Göttinnen, Königinnen, Prinzessinnen, Frauen und alle weiblich gelesenen Personen“ ein, sich mit der eigenen Liebe, Lust und Sexualität auseinanderzusetzen. Erstmals steht heuer ein Abend auch Paaren offen.