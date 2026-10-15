Hervis stampft Filialen ein! Nur 50 bleiben übrig

Voller Fokus auf junge Generation

„Wir wollen nicht mehr der Günstigste sein und gehen in ein höheres Preissegment“, erklärt Hupach die neue Strategie. Kernzielgruppe ist die digital-affine Generation Z. Reine Schnäppchenjäger seien nicht mehr willkommen. Hervis setze nun auf Premium statt Billigpreise. Der Sporthändler will sich auf die Bereiche Fahrrad, Ski, „Running und Trail“, Outdoor, Fitness und Training, Teamsport, Tennis und Padel sowie Lifestyle fokussieren. Marken wie Nike sollen ins Sortiment zurückkehren. Es ist der offenkundige Versuch, sich von Konkurrenten im Niedrigpreissegment – beispielsweise Decathlon – zu lösen.