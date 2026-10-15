Polizei erteilt Fahrrad-Demo auf Autobahn Absage

Am Freitagnachmittag demonstriert die Klimabewegung Fridays for Future in Graz gegen den Ausbau der A9. Doch die Fahrrad-Demo wird nicht wie geplant über die Pyhrnautobahn führen. Die Polizei erteilte der ursprünglichen Route eine Absage.
„Gegen den Ausbau der A9 und für mehr Tempo im Klimaschutz“, ruft die Klimabewegung Fridays for Future am Freitagnachmittag zum Protest auf. Für Aufregung sorgte im Vorfeld die Demoroute: Vom Hauptbahnhof über die Triester Straße weiter auf die Pyhrnautobahn bei Seiersberg in Richtung Norden bis zum Knoten Graz-Webling sollte sie führen.
„Fahrt über Pyhrnautobahn nicht vorgesehen“
Jetzt erteilt die Polizei – zumindest teilweise – dem Plan eine Absage. „Entgegen der ursprünglich vom Veranstalter veröffentlichten Route ist eine Fahrt über die Pyhrnautobahn (A9) nicht vorgesehen“, heißt es in einer Aussendung. Der Knoten Graz-Webling wird dennoch gesperrt werden, ehe die Demoroute über Kärntner Straße, Lazarettgasse, Elisabethinergasse, Volksgartenstraße, Lendplatz und Mariahilfer Straße zum Mariahilferplatz führt.
Zwischen 17 Uhr und 18.15 Uhr ist mit Einschränkungen im Verkehr zu rechnen – auch die Öffis könnten betroffen sein, informiert die Polizei Steiermark. Die Veranstalter rechnen mit etwa 500 Teilnehmern bei der Demo.
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