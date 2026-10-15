Polizei erteilt Fahrrad-Demo auf Autobahn Absage

„Gegen den Ausbau der A9 und für mehr Tempo im Klimaschutz“, ruft die Klimabewegung Fridays for Future am Freitagnachmittag zum Protest auf. Für Aufregung sorgte im Vorfeld die Demoroute: Vom Hauptbahnhof über die Triester Straße weiter auf die Pyhrnautobahn bei Seiersberg in Richtung Norden bis zum Knoten Graz-Webling sollte sie führen.