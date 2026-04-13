Harnwegsinfektionen: Schnelltest entwickelt

Der neue Test umgehe diese Wartezeit. „Eine Kartusche mit feinen Röhrchen, die jeweils mit verschiedenen Antibiotika vorbefüllt sind, wird direkt in die Probe getaucht und in ein Analysegerät eingesetzt. Die optische Bildgebung verfolgt dann, ob in jedem Röhrchen Bakterienwachstum nachweisbar ist oder nicht. Wird das Wachstum gehemmt, wirkt das entsprechende Antibiotikum gegen die Infektion. Vermehren sich die Bakterien weiter, ist es wirkungslos (...)“, teilten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit.