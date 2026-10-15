222 Bootsgaragen „dem Erdboden gleich gemacht“

Wie hoch der Schaden ist, lässt sich jetzt noch nicht beziffern, weil auch Boote, die sich in den Garagen befanden, zerstört wurden. Die ersten Garagen wurden jedenfalls im Jahr 1970 gebaut. Später kamen etliche Lagerplätze hinzu. „Manche befanden sich immer noch im ursprünglichen Zustand, andere wurden laufend modernisiert und auf den heutigen Stand der Technik gebracht. Von der Wertigkeit her ergibt sich dadurch eine immense Bandbreite von 10.000 bis 80.000 Euro pro Bootsgarage“, erklärt Gerald Tiedl, Geschäftsführer von der Seezimmerei Tiedl.