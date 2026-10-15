Kein Wasser und Strom: Neues „Horrorhaus“ in Wien

Kein Gas, kein Starkstrom, keine Heizung: Was sich in der Paulusgasse 5 in der Landstraße abspielt, klingt wie ein Albtraum. Die Mieter sitzen dort im Kalten, haben kein Warmwasser und können nicht einmal mehr richtig kochen. Jetzt geht es um die nackten Grundbedürfnisse – und immer mehr Mieter werfen das Handtuch. Vor einem Jahr waren noch acht Wohnungen langfristig bewohnt. Jetzt halten nur noch fünf Mieter durch. Die Grünen Wien deckten am Donnerstagvormittag dieses besonders krasse Beispiel von, wie die Partei sagt, „Wohnspekulation“ auf.