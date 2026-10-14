Selenskyj und Klitschko streiten schon öffentlich

SpaceX schränkt Starlink-Nutzung für Militär ein

Ebenfalls ohne Vorwarnung habe das US-Raumfahrtunternehmen die Nutzung seines Satellitennetzwerks Starlink für das ukrainische Militär eingeschränkt. Die militärische Version des Kommunikationsdienstes funktioniere nicht mehr bei Geschwindigkeiten von über 160 Kilometern pro Stunde, schrieb der Berater des ukrainischen Präsidenten, Serhij Beskrestnow, auf Telegram. Dadurch sei es zu einer Beeinträchtigung der Kampfeinsätze gekommen.