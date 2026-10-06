Hinaus an die frische Luft und „bunt“ essen!

„Picky eatern“ Gesundes schmackhaft machen

Wie aber bringt man Vitamine und Mineralstoffe auf den Teller, wenn die Kleinen z. B. Brokkoli nicht mögen? Gerade bei „picky eatern“ – also Kindern, die beim Essen sehr wählerisch sind – helfen weniger Druck und mehr Geduld. Eltern können etwa immer wieder neue Lebensmittel anbieten – aber ohne Zwang! Obstspieße, Gemüsesticks mit Dip oder selbst belegte Vollkornbrote machen Gesundes oft attraktiver. Noch besser: Gemeinsam einkaufen, zubereiten und essen.