Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm

Auf der Wangalm im Tiroler Wettersteingebirge (Bezirk Innsbruck-Land) scheint es in der Küche hygienisch nicht immer top zugegangen sein. Der „Krone“ wurden ganz schlimme Gruselbilder zugespielt. Der Pächter und die Gemeinde Telfs, der die Alm gehört, versuchen zu beschwichtigen.
Die Wangalm (1751 Meter Seehöhe) in der Leutasch hat einen turbulenten Sommer hinter sich. Im letzten Moment hat sie im Frühjahr Nenad Despotovic von der Gemeinde Telfs gepachtet. Despotovic, den viele als „Ronaldo“ kennen, betreibt auch die Wildmoosalm.
Lebensmittelpolizei fand nichts
Zusammen mit der Gemeinde Telfs wurde in die Infrastruktur investiert. Laut „Ronaldo“ habe allein er selbst 50.000 Euro für Verbesserungen aufgebracht. Die Lebensmittelpolizei habe gleich nach den Umbauten – noch vor Beginn des Gastronomiebetriebs – eine Kontrolle gemacht und nichts beanstandet.
Laufend Kritik an mangelnder Hygiene
Immer wieder wurde in den Sommermonaten über üble hygienische Verhältnisse in der Küche der Einkehr gemunkelt. Jetzt hat die „Krone“ Fotos bekommen, die tatsächlich von katastrophalen hygienischen Zuständen dort zeugen.
Schmutz „garniert“ mit Flasche Whisky
Eine völlig verdeckte Abspüle, ein total verdreckter Herd mit nicht minder schmutzigen Pfannen, dreckige Teller, Gefäße, Gläser auf der Anrichte – „garniert“ mit einer Flasche Whisky! Die Bilder zeigen zudem einen verdreckten Fußboden und ähnliche Grauslichkeiten, die definitiv nicht in eine Hüttenküche gehören.
Wir haben den Pächter mit den Fotos konfrontiert. „Die Bilder stammen wohl aus der Zeit, als die Wasserleitung nicht funktionierte. Dann kann es schon einmal so aussehen, wenn viel Betrieb herrscht“, erklärt Nenad Despotovic. Er entschuldige sich dafür.
Es kann schon einmal so aussehen, wenn viel Betrieb herrscht.
Nenad Despotovic, Almpächter
„Küche immer als sauber wahrgenommen“
Seitens der Gemeinde Telfs will der für die Alm zuständige Gemeindevorstand Norbert Tanzer die Küche stets in sauberem Zustand wahrgenommen haben. Gäste bzw. Augenzeugen berichten freilich genau das Gegenteil.
„Schnee“ im Hochsommer?
Am Sonntag hat die Alm für dieses Jahr geschlossen. „Heute wird geputzt“, so „Ronaldo“ am Montag zur „Krone“. Das Personal sei künftig nicht mehr oben. Der Pächter tritt übrigens auch Gerüchten entgegen, dass auf der Wangalm regelmäßig „gekokst“ worden sei.
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