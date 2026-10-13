Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm

Lebensmittelpolizei fand nichts

Zusammen mit der Gemeinde Telfs wurde in die Infrastruktur investiert. Laut „Ronaldo“ habe allein er selbst 50.000 Euro für Verbesserungen aufgebracht. Die Lebensmittelpolizei habe gleich nach den Umbauten – noch vor Beginn des Gastronomiebetriebs – eine Kontrolle gemacht und nichts beanstandet.