Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus

Die Feuerwehr brach die Türe auf, doch für die beiden – sie sollen zwischen 50 und 60 Jahre alt sein – kam jede Hilfe zu spät. Sie waren offensichtlich an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben – ausgelöst durch ein Notstrom-Aggregat. Warum das Aggregat in Betrieb war, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Grund hätte es dafür keinen gegeben. Das Haus soll normal an die Stromversorgung angeschlossen gewesen sein.