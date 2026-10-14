Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus

Schreckliche Tragödie in der obersteirischen Ortschaft Landl (Bezirk Liezen): Zwei Deutsche wurden in ihrem Haus leblos aufgefunden. Die Ermittlungen laufen.
„Ich habe den Herrn vom Sehen gekannt, wenn er einkaufen ging. Er war immer sehr freundlich“, erzählt ein Bewohner im „Krone“-Gespräch. Die Bestürzung ist ihm anzuhören. Viel gewusst habe er über das Paar nicht – nur dass es vor einigen Jahren aus Deutschland in die Steiermark gekommen sei.
Bürgermeister Bernhard Moser (SPÖ) aus Landl ist ebenfalls tief betroffen vom Tod seiner Gemeindemitglieder. „Ich habe sie natürlich gekannt, sie waren auch mit der Gemeinde in Kontakt“, schildert er.
Trafikantin schlug Alarm
Was war passiert? Bereits am 1. Oktober soll sich die Tragödie ereignet haben. Eine Trafikantin schlug Alarm, nachdem sie das Paar tagelang nicht gesehen hatte. Als die Polizei beim Haus nachsehen ging, schlug ihnen schon ein verdächtiger Geruch entgegen.
Die Feuerwehr brach die Türe auf, doch für die beiden – sie sollen zwischen 50 und 60 Jahre alt sein – kam jede Hilfe zu spät. Sie waren offensichtlich an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben – ausgelöst durch ein Notstrom-Aggregat. Warum das Aggregat in Betrieb war, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Grund hätte es dafür keinen gegeben. Das Haus soll normal an die Stromversorgung angeschlossen gewesen sein.
Eine Obduktion wurde angeordnet und ein toxikologisches Gutachten in Auftrag gegeben.
StA-Sprecherin Viktoria Steinecker
Obduktion und Gutachten wurden beauftragt
Die Staatsanwaltschaft Leoben bestätigte auf „Krone“-Anfrage den Tod „einer männlichen und einer weiblichen Person“. „Eine Obduktion wurde angeordnet und ein toxikologisches Gutachten in Auftrag gegeben“, so Sprecherin Viktoria Steinecker. Mit mehr Details hielt man sich zurück. Die Ermittlungen laufen.
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