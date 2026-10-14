Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel

„Das kann jetzt schnell gehen“

Nach der 20 Minuten kurzen Prüfung stand fest: Der Milliarden-Pleitier darf die Justizanstalt Ziegelstadl, wo er als Vorzeige-Insasse galt, tatsächlich verlassen. Er bekommt in den nächsten Tagen eine Fußfessel angelegt und wird in seine privaten vier Wände umziehen. Und im Alltag jetzt wieder einige Freiheiten genießen. Auf die Frage, wann der Signa-Gründer das Gefängnis verlassen werde, antwortete Wess: „Das kann jetzt schnell gehen.“ – „Noch heute?“ – „Das glaube ich nicht, aber vermutlich noch diese Woche.“