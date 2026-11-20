Werfen Sie mit Sasa Schwarzjirg einen Blick in die Welt der Stars und Sternchen: Diese Woche begleiteten wir Mausi Lugner zum großen Check, nachdem sie mehrere Beauty-Eingriffe vornehmen ließ, blickten hinter die Kulissen von „Dancer Against Cancer“ und stellte deutsche Stars auf den Prüfstand. Mehr dazu im Video.