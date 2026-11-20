Valentina Mädl kommt mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck zum ÖFB-Nationalteam. Die 20-jährige Stürmerin erzielte am Freitag beim 3:0-Erfolg von Bayer Leverkusen bei Union Berlin in der deutschen Fußball-Bundesliga in der 60. Minute via Abstauber das dritte Tor und ihr erstes in dieser Saison.