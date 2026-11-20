„Keine Verletzten“

Die Ursachen für den Brand am Porsche 975 RSE von Barnard sind noch unklar. In einem ersten Statement teilte die Formel E mit: „Rettungskräfte sind derzeit am Einsatzort im Einsatz. Wir können bestätigen, dass es keine Verletzten gibt, und wir werden eine gründliche Untersuchung der Ursache durchführen. Wir werden weitere Informationen bereitstellen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.“