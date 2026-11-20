Schreckmoment beim Formel-E-Saisontest im spanischen Jarama! Nach einem Unfall fing der Bolide von Taylor Barnard Feuer. Der 22-jährige Brite konnte das Porsche-Kundenfahrzeug der Fusion-Mannschaft aber unverletzt verlassen.
Laut Augenzeugen kam es nach dem Einschlag zu einer Explosion und einer massiven Rauchentwicklung. Ein auf X veröffentlichtes Foto zeigte das Fahrzeug im Vollbrand. Barnard konnte den Flammen jedoch unverletzt entfliehen.
Die Rennleitung brach die Session sofort ab. Weil Bergungs- und Löscharbeiten die Strecke blockierten, mussten einige Piloten entgegen der Fahrtrichtung zurück an die Box.
„Keine Verletzten“
Die Ursachen für den Brand am Porsche 975 RSE von Barnard sind noch unklar. In einem ersten Statement teilte die Formel E mit: „Rettungskräfte sind derzeit am Einsatzort im Einsatz. Wir können bestätigen, dass es keine Verletzten gibt, und wir werden eine gründliche Untersuchung der Ursache durchführen. Wir werden weitere Informationen bereitstellen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.“
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