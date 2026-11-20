Publikumsliebling Katharina Stemberger begeistert nicht nur auf Bühne und Bildschirm, sondern die TV-Kommissarin zeigt auch abseits des Rampenlichts großes Herz: Sie engagiert sich für ein Tierheim im Innviertel – und appelliert, sich an die Kastrationspflicht von Freigängerkatzen zu halten.
„Mich hat ein Hilferuf aus Oberösterreich erreicht“, sagt Katharina Stemberger. Sie streichelt gerade eine Katze, mehrere Stubentiger schleichen um ihre Füße.
Die beliebte TV-Kommissarin – sie war gerade in der fünften Staffel SOKO Linz erfolgreich mit Top-Quote auf Verbrecherjagd – besucht den „Tierschutz mit Herz“ in Enzenkirchen im Bezirk Schärding.
Es müssten nicht so viele Streuner sein
Hier gibt es derzeit viele Neuzugänge, das Geld ist knapp: „Wir kümmern uns um Streunerkatzen und nehmen Fundtiere auf. Wir sind die Anlaufstelle für die Bezirke Ried, Schärding und Grieskirchen. Wir wissen oft gar nicht, wie wir zurechtkommen“, sagt Obfrau Sara Rothauer.
Darum wandte man sich an Stemberger, diese nickt: „Ich habe in der SOKO Linz eine Katze und privat sogar zwei. Nach dem Hilferuf hab’ ich mir gesagt: So, Kathi, jetzt musst du herfahren.“
Ein Familienprojekt und Ehrenamt
Derzeit werden in Enzenkirchen 75 Katzen betreut, weitere 40 haben Pflegeplätze, 200 Streunerkatzen werden versorgt.
„Was mir hier besonders gefällt: Das Tierheim ist ein Familienprojekt. Die Mutter, ihre beiden Töchter und der Sohn helfen zusammen. Es gibt viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer“, sagt Stemberger. Die Qualität der Betreuung ist einwandfrei.
Es gibt mehrere Räume für die Stubentiger, darunter ein „Kittenzimmer“ sowie eine Quarantänestation, die wichtig ist, um die Katzenbewohner gesund zu halten. Tochter Pia Rothauer ist Tierärztin und betreut alle Vierbeiner hier, sie berichtet: „Gerade Streunerkatzen kommen oft mit Katzenschnupfen oder Krankheiten zu uns, manche sind trächtig. Sie bekommen bei uns die nötige Versorgung und sie können ihre Babys auf die Welt bringen.“
Katzen sind keine Deko, keine Unterhaltung und auch keine Kuscheltiere. Es sind Lebewesen mit Bedürfnissen, die auch mal alt werden.
Katharina Stemberger
Stemberger: „Katzen sind keine Deko, sondern Lebewesen“
100 Neuzugänge im Jahr sind keine Seltenheit, darunter verwahrloste Tiere. „Viel Leid wird ihnen hier vor die Tür gestellt“, sagt Stemberger. „Eine Ursache ist leider, dass die Kastrationspflicht für Katzen oft nicht befolgt wird.“
Aber auch Weihnachten lässt Leid entstehen: „Es kommt immer noch vor, dass lebende Katzen unter dem Christbaum landen. Es wird jedoch nicht umfassend darüber nachgedacht, was das bedeutet. Katzen können 20 Jahre alt werden. Sie sind keine Deko, keine Unterhaltung und auch keine Kuscheltiere. Es sind Lebewesen mit Bedürfnissen, die viel Betreuung brauchen und auch einmal krank oder alt werden. Man muss Verantwortung übernehmen!“
Man sollte verantwortungsvoll die Kastrationspflicht für Freigängerkatzen erfüllen.
Katharina Stemberger
Auch eine Patenschaft kann ein Weihnachtsgeschenk sein
Stemberger will den Verein „Tierschutz mit Herz“ unterstützen – mit einer Jahresspende und einer Patenschaft. Und: „Auch Hilfe für Tiere kann man zu Weihnachten verschenken. Mir ist außerdem wichtig, dass die Leute wissen, mit wie viel Herzblut in den Tierheimen in ganz Österreich gearbeitet wird.“
Eine Katze – und die Welt ist in Ordnung
Sie selbst bezeichnet sich als „Katzenmensch“: „Was ich an den Samtpfoten mag: Sie sind so unbestechlich! Und wenn ich heimkomme, mich aufs Sofa schmeiße – egal, welchen Stress ich habe: Eine Katze legt sich auf mich, die andere zu meinen Füßen. Dann ist alles gut. Man muss ihnen nur beim Schnurren zuhören.“
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