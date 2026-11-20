Es müssten nicht so viele Streuner sein

Hier gibt es derzeit viele Neuzugänge, das Geld ist knapp: „Wir kümmern uns um Streunerkatzen und nehmen Fundtiere auf. Wir sind die Anlaufstelle für die Bezirke Ried, Schärding und Grieskirchen. Wir wissen oft gar nicht, wie wir zurechtkommen“, sagt Obfrau Sara Rothauer.

Darum wandte man sich an Stemberger, diese nickt: „Ich habe in der SOKO Linz eine Katze und privat sogar zwei. Nach dem Hilferuf hab’ ich mir gesagt: So, Kathi, jetzt musst du herfahren.“