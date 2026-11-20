Die Steirerinnen gewannen am Freitag in Stegersbach bei Schlusslicht Spielgemeinschaft Südburgenland/TSV Hartberg 3:0 und rückten vorerst bis auf zwei Punkte an Tabellenführer St. Pölten heran, der erst am Samstag beim Vierten Salzburg gastiert. Lilla Sipos mit einem Freistoßtor (25.) und Brigitta Pulins (57., 90.) sorgten für die Entscheidung.