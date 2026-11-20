Der aktuelle Psychiatrie- und Suchtbericht zeigt einen deutlichen Anstieg bei Therapien und Beratungen. Vorarlbergs Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) sieht darin ein wichtiges Signal gegen Tabus.
Wer sich ein Bein bricht, Rückenschmerzen oder hohen Blutdruck hat, nimmt schnell ärztliche Hilfe in Anspruch. Wer hingegen unter Ängsten, Depressionen oder einer Sucht leidet, kämpft oft im Stillen – zumindest war dies im Ländle lange der Fall. Wie der aktuelle Psychiatrie- und Suchtbericht 2024 bis 2025 zeigt, bringen immer mehr Vorarlberger den Mut auf, bei solchen Problemen professionelle Unterstützung anzunehmen.
Für Gesundheits- und Soziallandesrätin Martina Rüscher sind die steigenden Zahlen keineswegs nur ein Grund zur Sorge, sondern vor allem ein ermutigendes Zeichen. „Sich Hilfe zu holen, ist ein wichtiger Schritt – und ein Zeichen von Stärke.“ Dass mehr Menschen in Praxen, Ambulanzen und Kliniken vorstellig werden, bedeute nicht zwingend, dass die Gesellschaft insgesamt kränker wird. Vielmehr zeige es, dass die Hemmschwelle sinkt und bestehende Angebote tatsächlich genutzt werden. „Niemand sollte das Gefühl haben, mit seelischen Belastungen allein zurechtkommen zu müssen“, betont Rüscher.
Deutliches Plus bei Kindern und Jugendlichen
Besonders noch oben geschossen sind die Zahlen bei den Jüngeren. Leistungsdruck in der Schule, familiäre Krisen oder Zukunftsängste setzen vielen Kindern und Jugendlichen zu. Die gute Nachricht: Sie suchen häufiger das Gespräch – und so kletterte die Zahl der jungen Patienten, die psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nahmen, von 101 im Jahr 2024 auf 153 im Jahr 2025 – ein Plus von 51,5 Prozent. Auch an der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Landeskrankenhaus Rankweil gab es deutlich mehr zu tun: Die Ambulanzkontakte stiegen um 8,5 Prozent auf 1751, die stationären Aufnahmen legten um 5,8 Prozent auf 256 zu. In der ambulanten Sozialpsychiatrie hingegen blieben die Fallzahlen mit rund 560 nahezu gleich. Um jungen Menschen künftig noch rascher beizustehen, setzt das Land auf einen kontinuierlichen Ausbau der tagesklinischen und stationären Plätze.
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Erwachsenen. Über das Modell „Psychotherapie Vorarlberg“ erhielten im vergangenen Jahr 3235 Menschen Unterstützung – ein Zuwachs von 8,1 Prozent. Am Landeskrankenhaus Rankweil stiegen die stationären Aufnahmen zwar deutlich um 27,7 Prozent auf 3072 Fälle, gleichzeitig sank aber die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 13,4 auf 10,7 Tage. Dieser Rückgang unterstreicht aus Sicht der Verantwortlichen den modernen Behandlungsansatz, der keine langen Klinikaufenthalte mehr vorsieht. Patienten sollen stattdessen ambulante Angeboten nutzen. „Oft ist es für Betroffene besonders wertvoll, wenn eine Behandlung nah an ihrem Lebensumfeld möglich ist“, erklärt Rüscher.
Kokain und Cannabis werden vermehrt konsumiert
Besonders hartnäckig halten sich Vorurteile bei Suchterkrankungen. Scham führt oft dazu, dass Betroffene ihre Probleme lange verheimlichen. Dennoch verzeichnete auch die ambulante Beratung bei Alkohol-, Medikamenten- und Essstörungsproblemen einen Zuwachs von 5,7 Prozent auf 1312 betreute Fälle. Im Krankenhaus der Stiftung Maria Ebene stiegen die stationären Behandlungen um 11,2 Prozent auf 436. Während Alkohol nach wie vor die Statistik anführt, rücken zunehmend auch Kokain, Cannabis sowie der Konsum verschiedener Substanzen in den Fokus. Mit modernen Frühwarnsystemen wie „Drug Checking“ und Abwasseranalysen will das Land neue Konsumtrends rechtzeitig erkennen.
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