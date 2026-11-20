Deutliches Plus bei Kindern und Jugendlichen

Besonders noch oben geschossen sind die Zahlen bei den Jüngeren. Leistungsdruck in der Schule, familiäre Krisen oder Zukunftsängste setzen vielen Kindern und Jugendlichen zu. Die gute Nachricht: Sie suchen häufiger das Gespräch – und so kletterte die Zahl der jungen Patienten, die psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nahmen, von 101 im Jahr 2024 auf 153 im Jahr 2025 – ein Plus von 51,5 Prozent. Auch an der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Landeskrankenhaus Rankweil gab es deutlich mehr zu tun: Die Ambulanzkontakte stiegen um 8,5 Prozent auf 1751, die stationären Aufnahmen legten um 5,8 Prozent auf 256 zu. In der ambulanten Sozialpsychiatrie hingegen blieben die Fallzahlen mit rund 560 nahezu gleich. Um jungen Menschen künftig noch rascher beizustehen, setzt das Land auf einen kontinuierlichen Ausbau der tagesklinischen und stationären Plätze.