Der 26. März 2014 ging nicht gerade als glorreicher Tag in die Bullen-Annalen ein. Mit 0:3 verloren die Salzburger bei der Wiener Austria. Was damals keiner erahnen konnte. Es sollte bis die bis heute letzte Niederlage des späteren Serienmeisters am Wiener Verteilerkreis sein. 17 Begegnungen gab es seither, in zwölf behielten die Bullen die Oberhand, fünfmal wurden die Punkte geteilt.