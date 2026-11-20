Seit dem Frühjahr 2014 ist Bundesligist FC Red Bull Salzburg am Wiener Verteilerkreis ungeschlagen – das soll auch am Sonntag, wenn sich die Bullen und der FK Austria Wien in der Bundeshauptstadt gegenüberstehen, so bleiben. Als die Mozartstädter zuletzt in Favoriten verloren, war die Welt noch eine andere ...
Der 26. März 2014 ging nicht gerade als glorreicher Tag in die Bullen-Annalen ein. Mit 0:3 verloren die Salzburger bei der Wiener Austria. Was damals keiner erahnen konnte. Es sollte bis die bis heute letzte Niederlage des späteren Serienmeisters am Wiener Verteilerkreis sein. 17 Begegnungen gab es seither, in zwölf behielten die Bullen die Oberhand, fünfmal wurden die Punkte geteilt.
Zum Zeitpunkt der bislang letzten Pleite im zehnten Wiener Gemeindebezirk war die Welt noch eine andere, wie eine „Krone“-Zeitreise ins Jahr 2014 ergibt.
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