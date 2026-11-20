Und was kostet der Spaß? Nach deutlichen Preissteigerungen in den vergangenen Jahren – wie überall in der Gastro – gibt es bei Punsch & Co. heuer im Vergleich zum Vorjahr keine großen Sprünge, wie ein erster „Krone“-Bummel durch das bunte Treiben zeigt. An den meisten Ständen blättert man für einen klassischen Glühwein fünf Euro hin, teilweise ist man schon mit vier bis 4,50 Euro dabei. Bei ausgefalleneren Varianten, von der Feuerzangenbowle bis zum Apfelstrudelpunsch, können auch bis zu acht Euro fällig werden. Nicht schrecken beim Bezahlen: Für die Häferl sind durch die Bank fünf Euro Einsatz zu berappen.