Glühwein, süße Verführungen, Lichterzauber: In Graz – und anderen steirischen Städten – öffneten am Freitag die Christkindlmärkte ihre Pforten. Ein Überblick über Fixpunkte, Neuheiten und die Preise im Adventtreiben.
Wenn sich der verführerische Duft von gebrannten Mandeln, süßen Waffeln sowie Glühwein und Punsch in der Grazer Innenstadt breit macht, ist es wieder so weit: Am Freitag fiel mit der Eröffnung der Christkindlmärkte in der Landeshauptstadt der offizielle Startschuss in die Adventzeit – wie auch in vielen anderen Orten der Steiermark (siehe unten).
Nachdem bereits am Donnerstag die Weihnachtsbeleuchtung mit insgesamt rund 760.000 LED-Lichtpunkten angeworfen worden war, gingen am Freitag um die Mittagszeit die ersten Punschhäferl über den Tresen. So auch bei Alfred Petschnegg, ein Urgestein unter den Adventstandlern am Grazer Hauptplatz. Der Weinbauer aus Bad Gams schenkt hier seit bald 30 Jahren seine Schilcher-Spezialitäten aus. „Der Glühwein wird jeden Tag mit eigenem Wein und natürlichen Zutaten frisch gekocht“, räumt der Weststeirer gleich einmal mit einem weitverbreiteten Vorurteil auf.
Unter fünf Euro geht‘s kaum mehr
Von den Qualitäten eines bewährten Schilcher-Glühweins überzeugten sich auch Renate und Gottfried – noch vor dem großen Ansturm am Abend: „Wir kommen jede Woche einmal von Liezen nach Graz. Ein Besuch bei den Adventmärkten gehört da natürlich dazu.“
Und was kostet der Spaß? Nach deutlichen Preissteigerungen in den vergangenen Jahren – wie überall in der Gastro – gibt es bei Punsch & Co. heuer im Vergleich zum Vorjahr keine großen Sprünge, wie ein erster „Krone“-Bummel durch das bunte Treiben zeigt. An den meisten Ständen blättert man für einen klassischen Glühwein fünf Euro hin, teilweise ist man schon mit vier bis 4,50 Euro dabei. Bei ausgefalleneren Varianten, von der Feuerzangenbowle bis zum Apfelstrudelpunsch, können auch bis zu acht Euro fällig werden. Nicht schrecken beim Bezahlen: Für die Häferl sind durch die Bank fünf Euro Einsatz zu berappen.
Von mysteriösen Paketen bis zum Märchenwald
Auf 15 Grazer Plätzen gibt es heuer wieder Adventmärkte mit verschiedenen Angeboten – von erlesenem Kunsthandwerk am Färberplatz bis zu regelmäßiger Live-Musik am Eisernen Tor. Eine kuriose Neuheit ist etwa der „Mystery Boxen“-Stand am Hauptplatz. Hier kann man nicht abgeholte oder unzustellbare Pakete erwerben (zwischen zehn und 25 Euro) – der Inhalt ist unbekannt. Von Unterwäsche bis zum Smartphone kann alles dabei sein.
Besondere Höhepunkte für Kinder sind unter anderem der Mini-Vergnügungspark am Platz vor der Franziskanerkirche sowie der Märchenwald am Schloßbergplatz. Beliebt ist speziell bei den kleinen Besuchern auch eine Fahrt mit dem Bummelzug.
Die Sicherheit der Besucher wird heuer noch größer geschrieben: Zum ersten Mal seit Corona wird der Advent wieder als Großveranstaltung angemeldet und nicht als Markt. Mit deutlich ausgeweiteten Sicherheitsmaßnahmen – von denen die Adventbummler im besten Fall aber so wenig wie möglich mitbekommen werden.
Ob großer Rummel oder beschauliche Ruhe: In der Steiermark gibt es – neben dem großen Grazer Advent – zahlreiche Christkindlmärkte für jeden Geschmack. Ein kleiner Auszug:
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