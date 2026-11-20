Die Internationale Testagentur belegte den Spanier wegen verdächtiger Blutwerte aus den Jahren 2015 und 2023 mit einer Vierjahressperre bis 2030. Außerdem seien seine Ergebnisse von Mitte 2015 bis Mitte 2019 und von August 2023 bis dato annulliert worden, teilte die ITA am Freitag mit.