Babynahrung selbst gemacht, worauf zu achten ist?

Dr. Manuel Schätzer, Ernährungswissenschafter aus Wien: Wenn Sie Babynahrung selbst zubereiten, ist vor allem wichtig: einfach, hygienisch und nährstoffreich. Beikost sollte je nach Entwicklung des Kindes etwa um den 6. Lebensmonat beginnen – nicht vor der 17. und nicht nach der 26. Lebenswoche. Muttermilch oder Säuglingsanfangsnahrung bleiben im ersten Lebensjahr weiterhin eine wichtige Nährstoffquelle.