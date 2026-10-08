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Babynahrung selbst gemacht, worauf zu achten ist?

Gesund - Leser fragen
08.10.2026 10:00
Wenn Babynahrung selbst zubereitet wird, besonders auf Hygiene achten!
Wenn Babynahrung selbst zubereitet wird, besonders auf Hygiene achten!(Bild: Krone-Collage/Romanova Anna - stock.adobe.com, Schätzer; Sipcan)
Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Von Karin Rohrer-Schausberger

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Silvia P. (33): „Was muss ich bei Gemüse, Obst und Fleisch beachten, wenn ich selbst Babynahrung herstelle? Und welches Getreide ist für mein Baby geeignet?“

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Dr. Manuel Schätzer, Ernährungswissenschafter aus Wien: Wenn Sie Babynahrung selbst zubereiten, ist vor allem wichtig: einfach, hygienisch und nährstoffreich. Beikost sollte je nach Entwicklung des Kindes etwa um den 6. Lebensmonat beginnen – nicht vor der 17. und nicht nach der 26. Lebenswoche. Muttermilch oder Säuglingsanfangsnahrung bleiben im ersten Lebensjahr weiterhin eine wichtige Nährstoffquelle.

Beginnen Sie idealerweise immer mit kleinen Portionen und achten Sie auf Hunger – und Sättigungszeichen – Babys sollten auf keinen Fall zum Aufessen gedrängt werden.

Gemüse und Obst können von Beginn an Teil der Beikost sein. Waschen Sie die Lebensmittel gründlich, bereiten Sie sie hygienisch zu und passen Sie die Konsistenz an die Entwicklung Ihres Babys an. Harte Gemüsearten wie Karotte, Sellerie oder Kohlrabi sollten vor dem Pürieren gedünstet werden. Weiche Lebensmittel, etwa Banane, können fein zerdrückt angeboten werden.

Geben Sie der Beikost keinen Zucker, keinen Honig, kein Salz, keine Süßungsmittel und keine scharfen Gewürze zu.

Haben Sie Fragen?

Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter. Ausgewählte Fragen werden im Gesund-Magazin und/oder Online anonymisiert veröffentlicht.

Fleisch muss nicht in jeder Mahlzeit enthalten sein, ist aber eine gute Quelle für ideal verfügbares Eisen und hochwertiges Eiweiß. Es sollte immer vollständig durchgegart und fein püriert bzw. altersgerecht zerkleinert werden. Nicht geeignet sind rohes oder nicht durchgegartes Fleisch, Schinken, Speck, Wurst und Innereien, insbesondere Leber.

Bei Getreide sind Flocken oder Mehle gut geeignet, zum Beispiel Hafer, Hirse, Dinkel oder Weizen. Auch Kartoffeln können als stärkereiche Komponente in Gemüsebreien verwendet werden. Es gibt nicht „das eine beste“ Getreide – Abwechslung ist sinnvoll. Glutenhaltige Getreide wie Weizen, Dinkel, Hafer, Roggen oder Gerste dürfen ab Beikostbeginn in kleinen Mengen eingeführt und langsam gesteigert werden.

Achten Sie bei selbst zubereiteter Babynahrung auch auf die richtige Lagerung: Frisch zubereitete Speisen sollten möglichst gleich verfüttert werden. Reste rasch abkühlen, portionsweise einfrieren und bereits aufgetaute Speisen nicht erneut einfrieren. Mehrmaliges Aufwärmen sollte auf jeden Fall vermieden werden.

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