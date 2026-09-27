R8 Gordini: Renault treibt Retro auf die Spitze

Einst ein Volks-Sportwagen

Der historische Hintergrund erklärt, warum Renault ausgerechnet dieses Modell wieder hervorholt. Der Renault 8 Gordini kam 1964 auf den Markt und machte Motorsport-Technik für vergleichsweise kleines Geld verfügbar. Mit Heckmotor, Hinterradantrieb, geringem Gewicht und zunächst 95 PS wurde er zum Trainingsgerät für eine ganze Generation französischer Rennfahrer. Auch Rallye-Legende Jean Ragnotti sammelte damit frühe Erfahrungen. Die Kombination aus blauem Lack und weißen Doppelstreifen wurde später praktisch zum Synonym für Gordini.