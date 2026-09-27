Ein Abend im Theater für die ganze (liebe) Familie

Premierengeflüster von „Die Schöne und das Biest“: Grandseigneur Peter Weck gab sich mit seiner Joanna die Ehre, Alfons Haider konnte endlich mal genießen und Marika Lichter biss sich durch.
Eine Abordnung der Musical-Branche traf sich zur Premiere von „Die Schöne und das Biest“ im Wiener Raimund Theater. Und fragen Sie nicht, liebe Leser, man tauschte nicht nur Nettigkeiten aus. Allerdings (nicht nur in dieser Branche Usus) hinter vorgehaltener Hand – ansonsten viel Bussi Bussi bei der ganzen lieben Theater-Familie.
Warum sich Lichter durchbiss
Über Peter Weck freuten sich aber alle. Mit seiner Begleitung Joanna adelte er, der „Mister Musical“ (er holte einst „Cats“ nach Wien), den Event. Endlich mal „Durchschnaufen“ durfte Mörbisch-General Alfons Haider. „Aber ein bisserl fieberte man trotzdem immer mit den Kollegen mit“, flötete er uns.
Was aber keiner erfuhr: Musical-Grande Dame Marika Lichter (sie war 1995 in der Ur-Aufführung des Disney-Kult-Stücks in Wien mit von der Bühnen-Partie) kam schwer verletzt an. „Ich habe mir vor sechs Wochen die linke Schulter verletzt.“ Bruch, Sehen links durch – klingt nach Totalausfall? „Nein, ich mache Reha, habe dazwischen Theater gespielt und kann wieder den Arm heben“, bewies sie ADABEI auch gleich ihre Agilität. Nachsatz: „Ich werde heuer 77!“ Chapeau und gute Besserung weiterhin!
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