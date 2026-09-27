Ein Abend im Theater für die ganze (liebe) Familie

Was aber keiner erfuhr: Musical-Grande Dame Marika Lichter (sie war 1995 in der Ur-Aufführung des Disney-Kult-Stücks in Wien mit von der Bühnen-Partie) kam schwer verletzt an. „Ich habe mir vor sechs Wochen die linke Schulter verletzt.“ Bruch, Sehen links durch – klingt nach Totalausfall? „Nein, ich mache Reha, habe dazwischen Theater gespielt und kann wieder den Arm heben“, bewies sie ADABEI auch gleich ihre Agilität. Nachsatz: „Ich werde heuer 77!“ Chapeau und gute Besserung weiterhin!