Neuer Renault 5: Das macht ihn zum großen Wurf

Wobei die Sache mit dem Dacia gar nicht sooo weit hergeholt gewesen wäre, denn angekündigt war der elektrische R5 vor allem als Massenauto um unter 25.000 Euro. Nun ja, eine solche Version kommt auch (wenn auch vielleicht nicht nach Österreich), aber das, was Journalisten jüngst in Nizza und Umgebung zu fahren die Gelegenheit hatten, war die Topversion mit dem größeren der beiden erhältlichen Akkus und dem größten der drei Motoren. Preis je nach Ausstattung 32.400 oder 34.400 Euro. Also bis an die 10.000 Euro mehr, aber dafür bekommt man richtig viel Auto – wenn man „viel“ nicht in schierer Größe bemisst.