So oft bebte die Erde am Samstag im Raum Innsbruck

Ganze Erdbebenserie am Samstag

Es war dies das stärkste Beben einer ganzen Serie am Samstag im Großraum Innsbruck. Die Statistik der GeoSphere zeigt für den 26. September nicht weniger als zehn (!) Erdbeben in dieser Region an. Das erste Beben wurde an diesem Tag um 4.11 Uhr registriert. Dieses war mit einer Stärke von 0,1 jedoch verschwindend schwach. Am Nachmittag gab es jedoch noch das eine oder andere Nachbeben, das deutlich verspürt wurde. Etwa um 13.36 Uhr, als die Erdstöße eine Stärke von 2,1 erreichten.