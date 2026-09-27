Scharfe Kritik! Tuchel in England unter Druck

Für Englands „Yellow Press“ stand nach der Niederlage gegen Spanien jedenfalls fest: „Das altbekannte Problem bleibt bestehen“ (Daily Mail). Auch deswegen werde das Spiel am Dienstag in Tschechien „plötzlich ungemein bedeutsam“. Tuchel selbst weiß, dass er liefern muss. „Das Ergebnis ist nicht das, was wir wollten“, sagte er nach der Niederlage gegen Spanien. Er und die Spieler müssten „damit leben, uns davon erholen, daraus lernen, das, was wir gut gemacht haben, auf demselben Niveau fortführen und unsere eigenen Fehler reduzieren und abstellen“.