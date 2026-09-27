Anklage gegen BMW-Fahrer nach Tod von Promi-Wirt

Ein deutscher Autofahrer (66) muss sich am 22. Oktober im Landesgericht Salzburg dem Richter stellen: Nach einem tragischen Verkehrsunfall in Radstadt, bei der ein prominenter Schladminger Gastronom und seine Freundin ihr Leben ließen, erhob die Staatsanwaltschaft nun Anklage wegen grob fahrlässiger Tötung.
Die „Krone“ berichtete über den tragischen Tod des Schladminger Promi-Gastronomen Thomas Knaus und seiner oberösterreichischen Freundin Katrin bei einem schweren Verkehrsunfall am 21. Juni in Radstadt. Knaus war mit seiner Freundin auf der Ennstalstraße mit einem Motorrad unterwegs, als es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem Autofahrer kam. Das Paar erlag trotz rascher Hilfe noch an Ort und Stelle den schweren Verletzungen. Der Pkw-Lenker und eine Beifahrerin wurden verletzt. Mehr als drei Monate nach dem Unfall steht jetzt fest: Für den Autofahrer wird es ein strafgerichtliches Nachspiel geben. Die Salzburger Staatsanwaltschaft klagte den deutschen BMW-Fahrer (66) wegen grob fahrlässiger Tötung an. Der Lenker soll einen groben Aufmerksamkeitsfehler begangen haben, als er komplett auf die Gegenfahrbahn geriet.
Die Anklagebehörde holte dazu auch ein Gutachten des Unfall-Experten Gerhard Kronreif ein. Verhandelt wird der tragische Unfall am 22. Oktober im Salzburger Landesgericht.
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