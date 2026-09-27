Retter ein Betrüger? Italien-Klub steht am Abgrund

Bittere Tage und Wochen für Italien-Klub Juve Stabia. Denn nachdem das Aus des Serie-B-Vereins im Sommer noch verhindert wurde, entpuppt sich der vermeintliche Retter jetzt offenbar als Betrüger. Die Finanzpolizei wurde bereits aktiv.
Erst im Sommer hat Alfredo Guerri den Fußballverein übernommen und damit das drohende Aus verhindert. Doch Ruhe kehrt beim Serie-B-Klub dennoch nicht ein. Wenige Wochen später steht Juve Stabia nämlich erneut am Rande des Abgrunds.
Unternehmer Guerri ist nämlich ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Der 53-Jährige soll den Staat durch den Bezug von nicht rechtmäßig verwendeten Förderungen um viel Geld betrogen haben, wie „SportNews.bz“ berichtet. Demnach hat die Finanzpolizei 152,9 Millionen Euro beschlagnahmt.
Der vermeintliche Retter dürfte sich als Betrüger entpuppen. Seine Zeit bei Juve Stabia ist vorbei. Der Verein wurde unter Zwangsverwaltung gestellt und spürt nun schon erste Konsequenzen. Das Sportgericht des italienischen Fußballverbandes hat dem Klub zwei Punkte abgezogen, weil beim Verkauf des Vereins offenbar keine finanziellen Sicherheiten hinterlegt worden waren.
Post mit bitterem Beigeschmack
Bitter: Erst vor wenigen Tagen hatte man Guerri noch auf Instagram zum Geburtstag gratuliert und Fans feierten ihn als Retter. „Schlecht gealtert, dieser Post“, kommentierten nun einige Tifosi trocken.
Neben den erneut aufkommenden finanziellen Sorgen steht man auch sportlich am Abgrund. Mit nunmehr nur noch einem Punkt am Konto liegt Juve Stabia am Tabellenende der italienischen Serie B.
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