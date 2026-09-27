Retter ein Betrüger? Italien-Klub steht am Abgrund

Der vermeintliche Retter dürfte sich als Betrüger entpuppen. Seine Zeit bei Juve Stabia ist vorbei. Der Verein wurde unter Zwangsverwaltung gestellt und spürt nun schon erste Konsequenzen. Das Sportgericht des italienischen Fußballverbandes hat dem Klub zwei Punkte abgezogen, weil beim Verkauf des Vereins offenbar keine finanziellen Sicherheiten hinterlegt worden waren.