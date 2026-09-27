Staatsanwälte: Keiner arbeitet unter 50-60 Stunden

Zu mehr Arbeit für die Staatsanwälte bei Kontrolldelikten führten auch Personalaufstockungen bei der Polizei. „Der Flaschenhals bleibt aber bei der Justiz, die nicht mehr bekommen hat“, kritisiert Korntheuer. Wenn man die Polizei aufstocke, brauche es gleichlaufend auch mehr Staatsanwälte. Vor weitere Herausforderungen stellen die Staatsanwaltschaften immer mehr Fälle von Cybercrime. Am meisten darunter leiden würde die StA Wien, da für die Zuständigkeit bei diesen Fällen oft der „Erfolgsort“ entscheidend sei und die meisten Banken ihren Sitz in der Bundeshauptstadt haben.