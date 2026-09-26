Umwelt-Ranking: So sauber können Verbrenner sein

Damit bestätigt sich erneut das Muster der Green-NCAP-Untersuchungen: Ein effizienter Verbrenner kann seine Umweltbelastung durch geringes Gewicht und niedrigen Verbrauch erheblich reduzieren. Die besten Elektroautos schneiden über die betrachteten Kriterien hinweg trotzdem deutlich besser ab.

Auch Vollhybride haben ihre Berechtigung

Auch der Dacia Jogger Hybrid 155 stand auf dem Green-NCAP-Prüfstand. Der wesentlich größere Familienwagen erreicht im aktuellen Rating 64 Prozent – also zwei Punkte mehr als der Clio. Beim Jogger stehen 7,5 Punkte für saubere Abgase, 7,0 für Energieeffizienz und 4,7 für Treibhausgase in der Bilanz.